W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump podczas briefingu w Białym Domu oświadczył, że nie może wypowiadać się w imieniu Ameryki w odpowiedzi na pytanie, czy Rosja jest przyjacielem Stanów Zjednoczonych. Informuje o tym Rolling Stone.

Pytanie o Rosję

Dziennikarka CNN Kaitlan Collins, mówiąc o Rosji — państwie-agresorze — zaznaczyła, że jest ona jednym z największych sojuszników Iranu. Przypomniała, że Trump nazywał Władimira Putina swoim przyjacielem, i zapytała, czy uważa Rosję za przyjaciela Ameryki.

Trump odpowiedział, że nie może wypowiadać się w imieniu Ameryki. Powiedział również, że ma bardzo dobre relacje z Putinem. Prezydent USA wspomniał o swoich kontaktach z nim w okresie tego, co nazwał fałszywą sprawą „Rosja-Rosja-Rosja”, i dodał, że Putin był w tej sprawie bardzo uprzejmy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Briefing po podróży do Azji

Według publikacji briefing odbył się po powrocie Trumpa z podróży do Azji, gdzie odbył zamknięte spotkania z Putinem i przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Podczas rozmowy z dziennikarzami Trump pozytywnie wypowiedział się również o Shenzhen, gdzie odbył się szczyt z chińskim przywódcą.

Trump nazwał miasto czystym i nieskazitelnym oraz pochwalił pracę Xi Jinpinga dla Chin. Jednocześnie skrytykował stan niektórych miast USA, wspominając o brudnych drogach, dziurach, zardzewiałej infrastrukturze i wysokim poziomie przestępczości.

Czytaj nas na