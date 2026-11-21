Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że oczekuje udziału wszystkich liderów G20 w szczycie zaplanowanym na 14–15 grudnia w Miami na Florydzie. Podczas spotkania przedstawiciele czołowych gospodarek świata mają omówić międzynarodowe wyzwania gospodarcze i bezpieczeństwa.

Oświadczenie Trumpa

Trump mówił o nadchodzącym szczycie podczas przyjęcia w Białym Domu na cześć Orkiestry Korpusu Piechoty Morskiej USA, znanej jako The President's Own. Poinformował, że zespół wystąpi dla dziesiątek światowych przywódców podczas spotkania, które odbędzie się w kompleksie wypoczynkowym Trump National Doral.

Według Anadolu Agency, prezydent USA ogłosił również premię w wysokości 500 tys. dolarów dla członków orkiestry, doceniając ich służbę i kunszt muzyczny.

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Udział Putina nie został potwierdzony

Jednocześnie udział prezydenta Rosji — państwa-agresora — Władimira Putina w szczycie pozostaje niepotwierdzony. Putin został zaproszony na spotkanie, jednak Kreml nie poinformował jeszcze, czy uda się osobiście na Florydę, czy wyśle przedstawiciela.

Wcześniej w tym tygodniu Trump i Putin spotkali się w Chinach na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku.

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