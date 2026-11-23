Prezydent USA Donald Trump podczas prywatnej kolacji dla największych posiadaczy memecoina $TRUMP w klubie golfowym w pobliżu Waszyngtonu oświadczył, że wspiera kryptowaluty ze względu na gospodarczą konkurencyjność kraju. „Robię to dla Stanów Zjednoczonych... Jeśli my tego nie zrobimy, zrobią to Chiny” — powiedział uczestnikom, jak informuje The Independent.

Spadek wartości tokena

Była to trzecia uroczysta kolacja, którą Trump zorganizował dla największych posiadaczy memecoina. Według publikacji $TRUMP osiągnął wcześniej wartość 75 dolarów, ale później spadł do rekordowo niskiego poziomu — poniżej 1 dolara.

Uczestników wybierano na podstawie średniej ważonej czasem wielkości posiadanych $TRUMP w okresie od 30 września do 16 listopada. Organizatorzy podawali, że kryteria spełniało 185 portfeli kryptowalutowych, jednak po zakończeniu konkursu w tabeli liderów wskazano 130 portfeli.

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W portfelach tych znajdowały się łącznie tokeny o wartości 8,6 mln dolarów. Dla porównania, przed kolacją w maju 2025 roku wskazywano kwotę 148 mln dolarów, a w wydarzeniu uczestniczyło wtedy 220 zamożnych inwestorów kryptowalutowych.

Dane o posiadaczach i przychodach

Zgodnie z analizą danych blockchain przygotowaną przez organizację non-profit Public Citizen dla Reutersa, ponad połowa portfeli w publicznym rankingu uczestników kolacji jest bezpośrednio powiązana z giełdami kryptowalut, które nie obsługują użytkowników z USA. Autorzy analizy uważają, że świadczy to o powiązaniu tych portfeli z zagranicznymi obywatelami.

Reuters wyliczył również, że zewnętrzni inwestorzy w pięciu głównych projektach kryptowalutowych i związanych z kryptoaktywami rodziny Trumpów stracili łącznie ponad 5 mld dolarów. W czerwcowym oświadczeniu finansowym prezydenta USA wskazano, że memecoin $TRUMP przyniósł rodzinie Trumpów co najmniej 635 mln dolarów. Łącznie do kwietnia przychody rodziny z czterech głównych projektów kryptowalutowych, w tym memecoina, wyniosły co najmniej 2,3 mld dolarów.

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