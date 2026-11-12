Prezydent USA Donald Trump oświadczył w Waszyngtonie, że chce rozstrzygnąć kwestię Kuby przed końcem swojej kadencji prezydenckiej i jest gotów rozważyć użycie siły militarnej przeciwko temu krajowi.

Możliwe działania militarne

Jak informuje Anadolu Agency, podczas wywiadu dla Salem News Channel Trumpa zapytano, czy przed końcem kadencji zezwoliłby na działania militarne przeciwko Kubie. W odpowiedzi oświadczył, że chce rozstrzygnąć tę kwestię, zanim opuści urząd.

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Trump powiedział również, że jego administracja uważnie monitoruje sytuację na wyspie. Według jego oceny Kuba znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i faktycznie jest państwem niezdolnym do funkcjonowania.

Wypowiedź o Marco Rubio

Prezydent USA pochwalił sekretarza stanu Marco Rubio, którego rodzice pochodzą z Kuby. Według Trumpa Rubio chciałby zajmować się tą kwestią. Sam Trump również oświadczył, że chciałby działać w interesie narodu kubańskiego i Kubańczyków, którzy, jak powiedział, byli źle traktowani i przyjechali do Stanów Zjednoczonych.

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