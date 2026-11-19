Prezydent USA Donald Trump oświadczył w chińskim Shenzhen, że Waszyngton nie potrzebuje pomocy Chin ani Rosji, aby zakończyć wojnę z Iranem. Powiedział to w wywiadzie dla Fox News przed trójstronnym spotkaniem z przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem i prezydentem państwa-agresora Rosji Władimirem Putinem, informuje Agencja Anadolu.

Oświadczenia dotyczące sytuacji w Iranie

Trump twierdził, że USA pokonały irańskie siły morskie i powietrzne, a także środki obrony przeciwlotniczej. Według niego liczba irańskich rakiet zmniejszyła się do około 12–13% poprzedniego poziomu.

Prezydent USA oświadczył również, że Waszyngton ma pełną kontrolę nad Cieśniną Ormuz. Dodał, że Chiny i Rosja, jak powiedział, dobrze traktowały USA i nie wysyłały swoich statków na wodę.

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Rozmowy z Teheranem

Trump powiedział, że Iran chce zawrzeć porozumienie, jednak USA dążą do umowy, która będzie trwała. Według niego zamierza zakończyć wojnę w najbliższym czasie, tak czy inaczej.

Zapytany o korzyści z jednoczesnego spotkania z Xi Jinpingiem i Putinem, Trump odpowiedział, że Chiny i Rosja współpracują oraz utrzymują wzajemne relacje. Oświadczył również, że jego zdaniem te relacje nie powinny były powstać.

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