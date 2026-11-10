Prezydent USA Donald Trump powiedział 9 listopada dziennikarzom w Waszyngtonie, że działania wojskowe Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi obecnie nie wydają się konieczne. Poinformował o tym The Hindu.

Obecna ocena

Według Trumpa ocena ta dotyczy obecnego momentu. Zaznaczył, że użycie siły wojskowej nie wydaje się teraz bardzo konieczne.

Gotowość USA

Powiedział również, że Stany Zjednoczone są gotowe działać, jeśli sytuacja się zmieni. W swoim komentarzu prezydent powiązał taką gotowość z jakąkolwiek przyczyną, która mogłaby zmienić okoliczności. Oświadczenie złożył, odpowiadając na pytania przedstawicieli mediów.

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Materiał opublikowany przez The Hindu, powołujący się na Reutersa, jest datowany na 10 listopada 2026 roku. Wskazano w nim, że wypowiedź padła w poniedziałek, 9 listopada.

Na zdjęciu towarzyszącym materiałowi Trump przemawia w sali briefingowej Jamesa S. Brady'ego w Białym Domu w Waszyngtonie, Dystrykt Kolumbii.

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