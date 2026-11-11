W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump podczas ceremonii z okazji Narodowego Dnia Weteranów 2026 na Cmentarzu Narodowym w Arlington oświadczył, że Waszyngton dąży do osiągnięcia „całkowitego zwycięstwa” w wojnie z Iranem, informuje NDTV World. Twierdził również, że Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tego konfliktu, a Teheran, jak powiedział, prowadzi wrogie działania przeciwko Ameryce od 1979 roku.

Oświadczenia o operacji wojskowej

Trump oświadczył, że amerykańskie operacje wojskowe znacząco osłabiły możliwości Iranu. Według niego Stany Zjednoczone odpowiedziały na działania Teheranu siłą wojskową i odniosły zwycięstwo, jednak Waszyngton nie zamierza zadowolić się częściowym rezultatem.

Prezydent USA oświadczył, że kraj dąży do „całkowitego zwycięstwa”, a nie rezultatu na poziomie 93 procent. Twierdził również, że Iran będzie potrzebował 25 lat, aby odbudować to, co zostało zniszczone w wyniku działań USA, i wyraził nadzieję, że dalszych zniszczeń nie będzie.

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B-2 i program nuklearny

Trump powiązał użycie bombowców B-2 z przeciwdziałaniem irańskiemu programowi nuklearnemu. Oświadczył, że Stany Zjednoczone nie pozwoliły Teheranowi uzyskać broni jądrowej, a operacje przeciwko Iranowi rozpoczęły się siedem miesięcy temu. Według niego aktywne działania bojowe trwały tylko kilka tygodni.

Prezydent oświadczył także, że Stany Zjednoczone straciły 18 osób podczas konfliktu, oraz wyraził przekonanie, że po zakończeniu działań bojowych świat stanie się bezpieczniejszy i bardziej pokojowy. W ceremonii w Arlington uczestniczyli wiceprezydent J.D. Vance oraz sekretarz ds. weteranów Doug Collins.

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