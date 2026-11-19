Prezydent USA Donald Trump podczas pobytu w Shenzhen w Chinach oświadczył, że Stany Zjednoczone i Chiny prowadzą przeciwko sobie działalność wywiadowczą. Wyraził również opinię, że Waszyngton robi to skuteczniej, informuje Anadolu Agency.

Wypowiedź podczas szczytu

Trump powiedział to w wywiadzie dla stacji Fox News, który był transmitowany na żywo z Shenzhen. Przebywał w Chinach, aby wziąć udział w szczycie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku.

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Według prezydenta USA Waszyngton szpieguje Chiny, a Pekin — Stany Zjednoczone. Zapytany, czy poprosi Chiny o zaprzestanie takiej działalności, Trump odpowiedział, że takie żądanie raczej nie byłoby skuteczne ze względu na działalność wywiadowczą samych USA.

Więzi gospodarcze

Trump podkreślił również znaczenie relacji z Pekinem, wskazując na znaczny zakres interesów między USA a Chinami. Na marginesie szczytu zaplanowano trójstronne spotkanie Trumpa z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem, prezydentem państwa-agresora Rosji.

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