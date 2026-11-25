W USA administracja Donalda Trumpa wydała rozporządzenie, zgodnie z którym wykonawcy rządu federalnego mają informować Biały Dom i uzyskiwać jego zgodę przed spełnieniem żądań w ramach dochodzeń Kongresu. Dzieje się to przed przejęciem większości w Izbie Reprezentantów przez demokratów w styczniu, którzy planują kontrole działalności administracji.

Jak informuje The Hill, nowe zasady mogą utrudnić demokratom uzyskiwanie informacji od firm pracujących na podstawie kontraktów rządowych. Portal zaznacza również, że Trump groził odebraniem finansowania wykonawcom, którzy będą współpracować z dochodzeniami Kongresu.

Reakcja demokratów

Demokratyczny kongresmen Dan Goldman nazwał sam pomysł rozporządzenia „komicznym”, ale stwierdził, że groźba anulowania kontraktów może skłonić biznes do powstrzymania się od współpracy z Kongresem. Jego zdaniem możliwe blokowanie wniosków narusza podstawowe zasady podziału władz.

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Jamie Raskin, demokrata z Izby Reprezentantów, oświadczył, że obywatele i firmy są zobowiązani składać Kongresowi prawdziwe zeznania. Robert Garcia, czołowy demokrata w Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów, nazwał rozporządzenie atakiem na konstytucyjne uprawnienia Kongresu w zakresie nadzoru.

Możliwe spory sądowe

Była prokuratorka USA Joyce Vance uważa, że przywilej władzy wykonawczej powinien chronić wewnętrzne dyskusje, a nie relacje handlowe. Prawniczka Susanna Sacksman Grooms, która wcześniej reprezentowała demokratów w Komisji Nadzoru i Reformy Rządu Izby Reprezentantów, stwierdziła, że wykonawcy mogą znaleźć się między żądaniami Kongresu a władzy wykonawczej.

Według niej niektóre firmy muszą wykonywać wezwania Kongresu jako warunek otrzymania kontraktów państwowych. Przypuściła, że spory sądowe mogą opóźnić przekazanie dokumentów, a pozew dotyczący rozporządzenia mogą zainicjować demokraci z Izby Reprezentantów, Biały Dom lub sami wykonawcy.

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