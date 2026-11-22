W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump oświadczył, że spadek na rynku akcji o ponad 6 bln dolarów jest związany ze zwycięstwem Partii Demokratycznej w wyborach uzupełniających 3 listopada. Po tych wyborach demokraci przejęli kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem, informuje The Hill.

Oświadczenie Trumpa

We wpisie w Truth Social Trump napisał, że rynek stracił ponad 6 bln dolarów po, jak to określił, „dziwnym” zwycięstwie demokratów. Stwierdził również, że Nasdaq spadł o 20%, i powiązał to z polityką demokratów, którą nazwał wymierzoną w wzrost gospodarczy i opartą na zemście.

Prezydent dodał, że sytuacja może się pogorszyć, jeśli demokraci nie zmienią swojego podejścia. Jednocześnie oświadczył, że kraj wkrótce ponownie stanie się silny.

Dynamika rynku

Według Yahoo Finance, na zamknięcie piątkowej sesji rynek odnotował spadek podobny do tych, które od zakończenia II wojny światowej odnotowano tylko pięć razy, w tym w 2008 i 2001 roku.

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Nasdaq Composite, który na początku października osiągnął historyczne maksimum, spadł poniżej poziomu z początku roku. Do połowy piątkowej sesji indeks spadł o ponad 4700 punktów względem rekordowego zamknięcia na poziomie 27 599,886 punktu 6 października.

Wyjaśnienie Bessenta i ocena analityka

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent zasugerował, że przyczyną wyprzedaży akcji mogło być połączenie czynników. W programie CBS News stwierdził, że wyprzedaż rozpoczęła się, gdy demokraci wysunęli się na prowadzenie w sondażach, a przyspieszyła po dniu wyborów.

Zdaniem Bessenta inwestorów zaniepokoiło również stanowisko demokratów w sprawie rozwoju superinteligencji, a także jastrzębie wypowiedzi Rezerwy Federalnej. Analityk technologiczny Dan Ives nazwał sytuację dla akcji technologicznych „idealną burzą”, wskazując na obawy dotyczące zwiększonego nadzoru nad sztuczną inteligencją i centrami danych oraz odejście Jensena Huanga z Nvidia. Według The Hill Nvidia straciła około 2,7 bln dolarów wartości rynkowej od szczytu z 6 października.

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