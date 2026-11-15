W Australii transpłciowi i niebinarni marynarze oraz oficerowie nie mogą rozpocząć szkolenia do służby na atomowych okrętach podwodnych z powodu amerykańskich zasad, których australijscy wojskowi muszą przestrzegać podczas pobytu na terytorium USA. Świadczą o tym wewnętrzne dokumenty Australijskich Sił Obronnych, ujawnione zgodnie z przepisami o dostępie do informacji, informuje The Guardian.

W służbowej notatce wskazano, że polityka Australijskich Sił Obronnych dotycząca równości i inkluzywności nie zmieniła się, jednak polityka rządu USA jest inna. Australijscy wojskowi, którzy służą lub szkolą się w Stanach Zjednoczonych, muszą stosować się do amerykańskich zasad. Z tego powodu transpłciowi i niebinarni żołnierze, a także kandydaci do służby w Australijskich Siłach Obronnych, obecnie nie mogą rozpocząć przygotowania do służby na atomowych okrętach podwodnych o charakterze uderzeniowym.

Szkolenie w USA

Australia nie ma jeszcze własnej floty atomowych okrętów podwodnych, dlatego setki jej marynarzy i oficerów szkolą się na amerykańskich okrętach podwodnych i w bazach USA. Kontradmirał Tish van Stralen powiedziała podczas wydarzenia dla kobiet w sektorze obronności, że potencjalni uczestnicy programu są ostrzegani o konieczności uwzględniania praw i polityk innych państw. Dodała również, że obecnie trudno byłoby skierować osobę zróżnicowaną pod względem płci na takie szkolenie.

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Jak powiedziała, marynarka będzie szukać alternatywnych ścieżek kariery dla takich rekrutów. Van Stralen dodała, że Wielka Brytania, inny partner Australii w AUKUS, ma bardziej liberalną politykę, więc możliwości szkolenia mogą pojawić się w Zjednoczonym Królestwie.

Przygotowanie załóg AUKUS

W ramach umowy AUKUS Australia planuje kupić od USA trzy atomowe okręty podwodne klasy Virginia, począwszy od 2032 roku. Załoga takiego okrętu liczy 135 osób — ponad dwukrotnie więcej niż na australijskich diesel-elektrycznych okrętach podwodnych klasy Collins.

Minister obrony Australii Richard Marles nazwał harmonogram AUKUS znaczącym wyzwaniem dla szkolenia personelu. Jednocześnie strategia rozwoju potencjału kadrowego dla floty atomowych okrętów podwodnych wzywa resort obrony do aktywnego pozyskiwania grup niedostatecznie reprezentowanych, w tym kobiet, rdzennych Australijczyków oraz osób, które zwykle nie rozważają kariery technicznej lub w obronności.

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