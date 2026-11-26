27 listopada 2026 roku na giełdzie kryptowalut Deribit wygasną opcje na bitcoina o łącznej wartości około 7 mld dolarów. Przed rozliczeniem traderzy przeszli od zakładów na wzrost do ochrony przed możliwym dalszym spadkiem bitcoina, podaje CoinDesk. Kolejne około 0,6 mld dolarów przypada na opcje na Ethereum.

Łącznie kontrakty te stanowią około jedną czwartą wszystkich otwartych pozycji na platformie. Wolumen listopadowego wygaśnięcia jest mniejszy niż w październiku, kiedy wygasały opcje na bitcoina o wartości 10,8 mld dolarów, jednak struktura zakładów w tym czasie znacząco się zmieniła.

Ochrona przed spadkiem ceny

Stosunek otwartych pozycji w opcjach put i call dla wszystkich dat wygaśnięcia wzrósł do 0,81, a dla kontraktów wygasających 27 listopada — do 0,89. Przed październikowym wygaśnięciem wskaźnik ten wynosił 0,55.

Traderzy mogą wykorzystywać opcje put do ochrony pozycji przed spadkiem ceny aktywa. Dyrektor handlowy Deribit Jean-David Péquignot powiedział CoinDesk, że znaczna część otwartych pozycji jest skoncentrowana w opcjach put ze strike’ami na poziomie 60 tys. dolarów i niżej.

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Według niego duże klastry ochronnych opcji put znajdują się na poziomach 60 tys., 58 tys., 50 tys. i 40 tys. dolarów. W październiku, gdy bitcoin był notowany nieco poniżej 80 tys. dolarów, największe zakłady były związane z opcjami call na poziomach od 90 tys. do 100 tys. dolarów, a główna ochrona poprzez opcje put była ulokowana na poziomach 70 tys. i 75 tys. dolarów.

Wzrost zmienności

Wzrosła również implikowana zmienność bitcoina. Indeks Deribit DVOL, który śledzi oczekiwane 30-dniowe wahania BTC, wzrósł do 55,45 z 38 w październiku. Wcześniej indeks utrzymywał się w wielomiesięcznym przedziale od 34 do 43.

Rynek przeszedł również do backwardation: opcje krótkoterminowe mają wyższą implikowaną zmienność niż długoterminowe. Dla najbliższego terminu wygaśnięcia wynosi ona około 68%, dla początku grudnia — około 53%, a dla drugiego i trzeciego kwartału 2027 roku — 47–48%. Wskazuje to, że uczestnicy rynku oceniają ryzyko wahań w najbliższych tygodniach jako wyższe niż w bardziej odległej perspektywie.

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