Najwięksi światowi traderzy ropy prowadzą rozmowy z amerykańskimi urzędnikami w sprawie uzyskania licencji na zakup lub leasing tankowców znajdujących się pod amerykańskimi sankcjami. Chodzi o około 50 jednostek. Jak podaje OilPrice, w negocjacjach uczestniczą Trafigura, Vitol, Mercuria oraz Abu Dhabi National Oil Co.

Według danych Bloomberga, na które powołuje się publikacja, przedstawiciele Departamentu Skarbu USA rozważają zatwierdzanie takich licencji w każdym przypadku indywidualnie. Ostateczne decyzje nie zostały dotąd podjęte.

Niedobór statków i wzrost stawek

Inicjatywa pojawiła się w obliczu niedoboru tankowców na światowym rynku oraz gwałtownego wzrostu kosztów morskiego transportu ropy. Zakłócenia w żegludze zmusiły tankowce do wybierania dłuższych tras, podniosły koszty ubezpieczenia i doprowadziły do nieefektywnych przeładunków w pobliżu Cieśniny Ormuz.

W październiku czarter supertankowca na rejs z wybrzeża Zatoki Meksykańskiej w USA do Chin kosztował niemal 80 mln dolarów — około dziesięciokrotnie więcej niż średni poziom przed rozpoczęciem konfliktu. W ubiegłym miesiącu Valero oceniało koszty dostaw amerykańskiej ropy do Azji na 30–35 dolarów za baryłkę, wobec około 5 dolarów rok wcześniej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jakie statki mogą wrócić na rynek

Wysokie stawki już wpłynęły na popyt: azjatyckie zamówienia na amerykańską ropę z dostawą w listopadzie zmniejszyły się w październiku o około 50%. Może to obniżyć wolumen dostaw do najniższego poziomu od siedmiu lat.

Amerykański minister energii Chris Wright wcześniej oświadczył, że Waszyngton bada mechanizmy, w ramach których inwestorzy mogliby kupować i remontować objęte sankcjami tankowce do transportu legalnych ładunków ropy. Według danych Departamentu Skarbu USA zebranych przez Bloomberga, na dzień 4 listopada amerykańskimi sankcjami objętych było 1568 statków, w tym 462 tankowce do przewozu ropy naftowej.

Jednocześnie efekt będzie zależał od tego, które dokładnie statki otrzymają pozwolenie. Przywrócenie do pracy nieużywanych tankowców zwiększyłoby faktyczne moce przewozowe, podczas gdy legalizacja statków już transportujących objętą sankcjami ropę miałaby znacznie mniejszy wpływ. Część takich tankowców jest przestarzała i wymaga remontów, inspekcji oraz ubezpieczenia; zgoda USA nie znosiłaby również ograniczeń Unii Europejskiej ani Wielkiej Brytanii.

Czytaj nas na