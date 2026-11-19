Najwięksi międzynarodowi traderzy ropy prowadzą negocjacje z państwową spółką QatarEnergy w sprawie rocznych dostaw katarskiej ropy w 2027 roku. Jak informuje OilPrice, rozmowy dotyczą przede wszystkim gatunków Qatar Marine i Qatar Land.

Według Bloomberga, na którego powołuje się publikacja, o negocjacjach poinformowały anonimowe źródła znające ich przebieg. Część rafinerii wciąż nie spieszy się z zawieraniem na przyszły rok kontraktów na dostawy z Zatoki Perskiej z powodu ryzyka dla żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

Popyt ze strony traderów

Firmy handlowe są natomiast gotowe zawierać umowy na cały 2027 rok. Według OilPrice sprzyjają temu odbudowa wolumenu przewozów przez Cieśninę Ormuz, spadek cen ropy z Bliskiego Wschodu w związku z oczekiwaniami nadwyżki podaży oraz słabsza konkurencja ze strony rafinerii.

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Publikacja zauważa, że po rozpoczęciu wojny z Iranem traderzy przejęli bardziej znaczącą rolę w wywozie ropy z Zatoki Perskiej. Przepływy ropy przez Cieśninę Ormuz od sierpnia odbudowały się niemal do poziomów sprzed wojny.

Transport przez Cieśninę Ormuz

W październiku, mimo największej liczby ataków na tankowce, przewozy przez cieśninę były kontynuowane: producenci i traderzy dostosowali się do przeładunku ładunków między statkami w Zatoce Omańskiej. Według OilPrice mniejsze tankowce wywiozły przez cieśninę w październiku największy od początku wojny wolumen ropy.

Stawki za transport supertankowcami we wrześniu i na początku października osiągnęły rekordowe poziomy. Ze względu na rosnące ryzyko dla dużych tankowców naftowych sprzedawcy, traderzy, firmy żeglugowe i nabywcy częściej korzystają z mniejszych jednostek.

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