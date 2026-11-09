W Niemczech trener reprezentacji Austrii Andreas Widhölzl nie przyjął oferty dołączenia do sztabu szkoleniowego kadry narodowej w skokach narciarskich, która szukała następcy Stefana Horngachera. Informuje o tym Interia Sport, powołując się na wywiad austriackiego specjalisty dla Kleine Zeitung.

Odmówił opuszczenia Austrii

Widhölzl oświadczył, że nie planował zmiany miejsca pracy, mimo atrakcyjności oferty. Jak zaznaczył, na decyzję wpłynęły jego przywiązanie do Austrii oraz zadowolenie z systemu, w którym pracuje. Trener podkreślił, że uważa się za patriotę i ceni austriacki system szkolenia.

Stefan Horngacher prowadził męską reprezentację Niemiec po zakończeniu współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim w marcu 2019 roku. Po siedmiu latach pracy z niemiecką drużyną Austriak opuścił jej sztab i wrócił do Polski. Tam został koordynatorem systemu szkolenia w skokach narciarskich dla reprezentacji narodowych.

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Nowy trener Niemiec

Ostatecznie Horngachera w sztabie szkoleniowym niemieckiej drużyny zastąpił 44-letni Andreas Mitter. Wcześniej pracował jako asystent trenera austriackiej kadry B w latach 2009–2011, w sezonie 2011/2012 samodzielnie prowadził austriacką kadrę C oraz reprezentację na juniorskich mistrzostwach świata.

Mitter pracował również w szkole sportowej w Stams, był głównym trenerem austriackiej kadry B w latach 2012–2016, a od marca 2016 roku do końca sezonu 2017/2018 prowadził reprezentację Finlandii w skokach narciarskich.

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