Główny trener madryckiego Atlético, Diego Simeone, ustanowił rekord pod względem liczby zwycięstw trenera w La Lidze. W meczu w hiszpańskim Getafe 22 listopada jego zespół pokonał Getafe 3:0, a dla Argentyńczyka było to 345. zwycięstwo w mistrzostwach Hiszpanii.

Rekord po 567 meczach

Simeone prześcignął osiągnięcie byłego trenera Atlético, Luisa Aragonésa, który odniósł 344 zwycięstwa w La Lidze. Obecny szkoleniowiec madryckiego klubu osiągnął pułap 345 wygranych w swoim 567. meczu — o 189 spotkań szybciej niż Aragonés.

„To mnie uszczęśliwia. Zwykle nie znajduję wielu powodów do radości, ale stoi za tym niesamowita ilość pracy” — powiedział Simeone po zwycięstwie, jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa.

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Ponad dekada w klubie

Simeone objął Atlético w 2011 roku, gdy drużyna przeżywała trudny okres. W czasie jego kadencji klub zdobył osiem trofeów. Dwa najbardziej bolesne epizody tego okresu to porażki w finałach Ligi Mistrzów z miejskim rywalem Realem Madryt: jeden finał madrycki zespół przegrał w serii rzutów karnych, a drugi — po dogrywce, po stracie wyrównującego gola w doliczonym czasie gry.

Odpowiedź na krytykę

Trener odniósł się także do powszechnej krytyki defensywnego stylu Atlético. „Mamy do czynienia z ciągłą krytyką. Nie przywiązuję do niej dużej wagi, ale biorę ją pod uwagę. Istnieje narracja, że jesteśmy drużyną defensywną, jakbyśmy zawsze grali wyłącznie po to, by się bronić. Nie da się wygrać 345 meczów, tylko się broniąc. Czy to możliwe?” — powiedział stacji Movistar.

Aragonés odniósł swoje ostatnie zwycięstwo w La Lidze w 2004 roku. Tym samym rekord najskuteczniejszego pod względem liczby zwycięstw trenera mistrzostw Hiszpanii przeszedł od jednego przedstawiciela Atlético do drugiego po 22 latach.

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