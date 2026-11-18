Główny trener Bayernu Monachium Vincent Kompany wróci do pracy przy linii bocznej podczas domowego meczu Bundesligi z Kolonią, który odbędzie się w piątek w Monachium w Niemczech. Poinformował o tym Der Spiegel.

Powrót do zdrowia po hospitalizacji

Dyrektor generalny klubu Jan-Christian Dreesen oświadczył, że 40-letni belgijski szkoleniowiec czuje się dobrze, a podrażnienie opon mózgowych ustąpiło. Wcześniej klub poinformował także, że Kompany weźmie udział w przedmeczowej konferencji prasowej w czwartek.

23 października Kompany stracił przytomność podczas treningu drugiej drużyny Bayernu. Został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze zdiagnozowali podrażnienie opon mózgowych. Sześć dni później trener został wypisany ze szpitala.

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Praca zespołu bez głównego trenera

Pod nieobecność Kompany'ego zespołem kierował jego asystent Aaron Danks. Pod jego wodzą Bayern odniósł cztery zwycięstwa i raz zremisował. Danks reprezentował również zespół podczas wydarzeń prasowych.

W tym tygodniu Kompany po raz pierwszy od hospitalizacji poprowadził trening Bayernu. Z powodu urazu barku jego lewa ręka była podtrzymywana. Według Dreesena uszkodzenie było następstwem silnego ataku drgawek, którego trener doznał podczas treningu drugiej drużyny. Szef klubu poinformował również, że Kompany przeszedł już operację jednego barku.

Po meczu z Kolonią monachijski zespół zagra na wyjeździe z Lille w Lidze Mistrzów. Do Bożego Narodzenia Bayern czekają jeszcze cztery mecze Bundesligi, spotkanie Pucharu Niemiec oraz kolejny mecz Ligi Mistrzów.

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