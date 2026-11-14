Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente oświadczył, że skrzydłowy Barcelony Lamine Yamal jest w dobrym stanie i z niecierpliwością czeka na mecz z Anglią. Spotkanie odbędzie się w niedzielę na madryckim stadionie Metropolitano w ramach ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów.

Jak podaje The Guardian, de la Fuente złożył to oświadczenie po zwycięstwie Hiszpanów nad Czechami 2:0. Yamal nie dołączył do zespołu przed wyjazdem do Pragi, jednak trener poinformował, że piłkarz przybył już z Barcelony na zgrupowanie reprezentacji.

Stan Yamala i spór

De la Fuente wyjaśnił, że Yamal odczuwał dyskomfort w kolanie, a badanie wykazało obecność płynu w kolanie. Trener zdecydował, że dla zawodnika lepiej będzie pozostać na odpoczynek i leczenie, zamiast udać się z drużyną do Czech. Przed meczem w Pradze szkoleniowiec mówił, że z optymizmem ocenia możliwość dołączenia Yamala do reprezentacji w piątek.

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Nieobecność piłkarza przed spotkaniem z Czechami wywołała w Hiszpanii dyskusję na temat możliwego preferencyjnego traktowania go. Jednocześnie podobny plan zastosowano wobec napastnika Mikela Oyarzabala. De la Fuente odrzucił takie przypuszczenia, oświadczając, że martwią go nieprawdziwe twierdzenia i brak precyzji w dyskusji o stanie Yamala.

Przygotowania do meczu z Anglią

Wcześniej między Barceloną a Hiszpańską Federacją Piłkarską pojawiały się rozbieżności dotyczące obciążeń Yamala. Główny trener katalońskiego klubu Hansi Flick twierdził, że w reprezentacji nie dbano wystarczająco o piłkarza, podczas gdy de la Fuente wyraził zdziwienie taką oceną.

Po powrocie z Pragi reprezentacja Hiszpanii odbyła trening w swojej bazie w Las Rozas pod Madrytem. Do zespołu dołączył również Oyarzabal, który niedawno został ojcem. Z powodu kontuzji w meczu z Anglią nie zagrają Dani Olmo i kapitan Hiszpanów Rodri. Anglia jest rywalem, którego Hiszpania pokonała w finale Euro 2024 w Berlinie, a obrońca Pau Cubarsí również będzie przebywał na zgrupowaniu reprezentacji.

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