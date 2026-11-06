W Polsce trener piłkarskiej reprezentacji narodowej Jan Urban nie uwzględnił bramkarza Bolonii Łukasza Skorupskiego w składzie na listopadowe zgrupowanie. Na liście bramkarzy znaleźli się Sławomir Abramowicz, Mateusz Kochalski i Bartosz Drągowski.

Stawka na młodszych bramkarzy

Jak informuje Interia Sport, Urban wyjaśnił decyzję chęcią dania szansy innym, młodszym zawodnikom. Jego zdaniem skład mógłby być inny, gdyby zespół miał do dyspozycji Marcina Bułkę i Kamila Grabarę, którzy w ostatnim czasie walczyli o pozycję podstawowego bramkarza.

Trener zaznaczył również, że z powodu kontuzji bramkarzy najwięcej okazji w meczach Ligi Narodów i spotkaniach towarzyskich otrzymał Marcin Bułka. Według Urbana wykorzystał on swoją szansę, przy czym sytuacja związana z kontuzjami może być nieprzewidywalna.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doświadczenie Skorupskiego w reprezentacji

Urban nazwał sytuację z bramkarzami trudną i zauważył, że Skorupski ma na koncie 15 meczów w reprezentacji na przestrzeni wielu lat. Jego zdaniem polskiej drużynie ogólnie brakuje doświadczenia na tej pozycji.

Trener wspomniał również o Marcelu Łubiku z Wisły Kraków, który mógł trafić na listę powołanych po udanych występach w młodzieżowej reprezentacji prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Komentując nieobecność Skorupskiego, Urban stwierdził, że nie kieruje się wyłącznie bieżącymi potrzebami zespołu i bierze pod uwagę także przyszłe mecze towarzyskie oraz Ligę Narodów. Dodał, że między nim a 35-letnim bramkarzem nie ma konfliktu, a Skorupskiego nie było w składzie reprezentacji już od około roku.

Czytaj nas na