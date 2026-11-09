Trener Jan Urban po raz pierwszy powołał 20-letniego Oskara Kubiaka do reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów przeciwko Rumunii i Szwecji. Zawodnik Slavii Praga otrzymał zaproszenie do pierwszej reprezentacji kraju po przejściu z niższych polskich lig do czeskiej ekstraklasy i Ligi Mistrzów, informuje Interia Sport.

Droga przez Arkę i Sokół

Piłkarz zaczynał w Gople Kruszwica, a w wieku 12 lat przeszedł do Wdy Świecie. Do pierwszego zespołu tego klubu trafił jeszcze przed 16. urodzinami, debiutując w seniorskiej piłce w wieku 15 lat, 10 miesięcy i 11 dni. W sezonie 2024/2025 Kubiak rozegrał 25 meczów w trzeciej lidze w Polsce i strzelił cztery gole.

Latem 2025 roku zawodnik przeszedł do Arki Gdynia, która wówczas awansowała do Ekstraklasy. Został wypożyczony do Sokoła Kleczew, gdzie jesienią 2025 roku rozegrał 18 meczów, zdobył 14 bramek i zaliczył pięć asyst. Arka przedwcześnie ściągnęła piłkarza z wypożyczenia, a wiosną zadebiutował on w Ekstraklasie w meczu przeciwko Pogoni Szczecin. W 14 spotkaniach ligowych Kubiak strzelił trzy gole.

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Kontrakt ze Slavią i Liga Mistrzów

Latem 2026 roku Kubiak podpisał ze Slavią Praga kontrakt do czerwca 2030 roku. Z powodu urazu odniesionego podczas przygotowań do sezonu jego debiut w czeskim klubie został odłożony do 5 września, gdy Slavia pokonała Zbrojovkę Brno 4:0.

10 września Polak zadebiutował w Lidze Mistrzów, wychodząc w podstawowym składzie na mecz z francuskim Lens. W tych rozgrywkach wystąpił w czterech spotkaniach. Łącznie w bieżącym sezonie Kubiak rozegrał dla Slavii 12 meczów, spędził na boisku 725 minut i zanotował dwie asysty. Wcześniej w 2026 roku otrzymywał również powołania do reprezentacji Polski U-20 i U-21, jednak kontuzja uniemożliwiła mu występ w drużynie U-21 we wrześniu.

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