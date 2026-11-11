W Polsce klub piłkarski Wieczysta Kraków mianował Jacka Zielińskiego głównym trenerem pierwszego zespołu. Jego pierwszym asystentem został Łukasz Tomczyk. Obaj szkoleniowcy podpisali kontrakty do końca sezonu z opcją przedłużenia, informuje Interia Sport.

Zmiana po pięciu porażkach

Zieliński zastąpił Željko Kopicia, który opuścił klub po sobotniej porażce 1:2 z Górnikiem Zabrze. Wieczysta przegrała pięć meczów z rzędu i z ośmioma punktami zamyka tabelę polskiej Ekstraklasy.

Kopić był drugim głównym trenerem Wieczystej w tym sezonie. Po awansie zespołu do najwyższej klasy rozgrywkowej prowadził go Kazimierz Moskal, który został zwolniony po nieudanym początku sezonu. Chorwacki szkoleniowiec poprowadził zespół w 11 meczach: 10 ligowych i jednym w Pucharze Polski. W tym czasie klub odniósł jedno zwycięstwo i dwukrotnie zremisował.

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Doświadczenie Zielińskiego

Zieliński rozpoczął karierę trenerską w 1995 roku. W różnych okresach pracował z Koroną Kielce, Lechem Poznań, Piastem Gliwice, Polonią Warszawa, Ruchem Chorzów, Arką Gdynia, a także dwukrotnie prowadził Cracovię.

Ostatnim miejscem pracy trenera była Korona Kielce, którą prowadził od sierpnia 2024 roku do października 2026 roku. W 84 oficjalnych meczach pod jego kierownictwem zespół odniósł 32 zwycięstwa, 24 razy zremisował i poniósł 28 porażek. W 2010 roku Zieliński zdobył z Lechem mistrzostwo Polski, a w 2009 roku wywalczył z poznańskim klubem Superpuchar Polski.

Po przerwie na mecze reprezentacji Wieczysta ma rozegrać jeszcze cztery spotkania ligowe do końca roku. Następny mecz zespół rozegra 23 listopada u siebie z Motorem Lublin.

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