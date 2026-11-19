Argentyński trener Mauricio Pochettino przybył w środę rano do Manchesteru United w Anglii. Jak informuje The Japan Times, 54-letni szkoleniowiec przyleciał z Cincinnati po swoim ostatnim meczu na stanowisku trenera reprezentacji USA. Po 10 meczach sezonu angielskiej Premier League Manchester United zajmuje 18. miejsce.

Lot po meczu reprezentacji USA

Pochettino opublikował na Instagramie zdjęcie Manchesteru z samolotu po siedmiogodzinnym locie z Cincinnati. Prywatny odrzutowiec przetransportował go do Anglii wkrótce po wtorkowym zwycięstwie reprezentacji USA nad Haiti, a samego trenera natychmiast zawieziono do ośrodka treningowego klubu w Carrington.

Manchester United ogłosił zatrudnienie Pochettino w miniony piątek po zwolnieniu Michaela Carricka. Trener opóźnił przyjazd do klubu, aby poprowadzić reprezentację USA w dwumeczowym ćwierćfinale Ligi Narodów CONCACAF.

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Mecz z Liverpoolem

Już w niedzielę Manchester United zagra na wyjeździe z odwiecznym rywalem — Liverpoolem. Drużyna odniosła tylko jedno zwycięstwo w 10 meczach ligowych i znalazła się na 18. pozycji. To najniższe miejsce klubu na tym etapie sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej od kampanii 1986–1987.

Manchester United nie zdobył mistrzostwa Anglii od 2013 roku, kiedy wieloletni trener Alex Ferguson zakończył karierę. Jedyny tytuł mistrzowski w karierze trenerskiej Pochettino zdobył z Paris Saint-Germain.

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