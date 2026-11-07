Trener reprezentacji Nigerii Eric Chelle nie uwzględnił bramkarza Maduki Okoye ani napastnika Kelechiego Iheanacho w 24-osobowej kadrze na mecze eliminacji Pucharu Narodów Afryki 2027 przeciwko Tanzanii — informuje Premium Times Nigeria.

Bramkarze i liderzy zespołu

Zamiast Okoye do grona bramkarzy weszli Stanley Nwabali z południowoafrykańskiego Chippa United, Francis Uzoho z cypryjskiej Omonii oraz Arthur Okonkwo, który gra w angielskim Charlton Athletic. Okoye był w kadrze Nigerii na wrześniowe mecze kwalifikacyjne przeciwko Madagaskarowi i Gwinei Bissau.

Do zespołu powołano również kapitana Wilfreda Ndidiego, Alexa Iwobiego, Ademolę Lookmana, Mosesa Simona i Calvina Basseya. Wśród obrońców w kadrze znaleźli się Ola Aina, Semi Ajayi, Bruno Onyemaechi i Bright Osayi-Samuel, a wśród pomocników — Alhassan Yusuf, Fisayo Dele-Bashiru i Mubarak Suleiman.

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Iheanacho poza kadrą

Iheanacho, który gra w tureckim Bursasporze, zdobył dla klubu 17 goli ligowych. W październiku strzelił także gola w towarzyskim meczu reprezentacji Nigerii z Rosją, zakończonym wynikiem 3:3. Napastnik nie znalazł się jednak w obecnej kadrze na oficjalne spotkania.

Nigeria podejmie Tanzanię 13 listopada na stadionie Godswill Akpabio w Uyo. Mecz rewanżowy odbędzie się 17 listopada na stadionie Amman na Zanzibarze. Kenia, Tanzania i Uganda wspólnie będą gospodarzami Pucharu Narodów Afryki 2027.

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