Główny trener reprezentacji Nowej Zelandii w rugby Dave Rennie oświadczył, że drużyna zawiodła siebie i kraj porażką z Walią w Cardiff. Przed meczem z Anglią na Twickenham oczekuje większej intensywności, donosi The Guardian.

Reakcja na porażkę

Rennie zgodził się, że poniedziałkowe spotkanie poświęcone analizie meczu było trudne zarówno dla zawodników, jak i sztabu szkoleniowego. Jak powiedział, na początku tygodnia ważne jest wymaganie od siebie nawzajem odpowiedzialności. Trener przyznał również, że sam ponosi odpowiedzialność, i powiedział drużynie, że w ubiegłym tygodniu mógł lepiej wykonać swoją pracę.

Szkoleniowiec poprosił rugbistów, by zachowali odczucia po porażce, aby wykorzystać je jako motywację. Poinformował, że skład na mecz z Anglią będzie inny, ponieważ planuje wybrać najsilniejszą dostępną drużynę. Jednocześnie Rennie uważa, że zespół, który wyszedł na boisko w Cardiff, również powinien być wystarczająco silny, by wygrać, choć wielu liderów pozostało na trybunach.

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Przygotowania do meczu z Anglią

Rennie nazwał problemem komunikację zespołu pod presją w poprzednim meczu. Według niego hałas utrudniał zawodnikom słyszenie partnerów, a w niektórych sytuacjach zbyt mocno zawężali uwagę i nie wykorzystywali okazji. Trener podał 10 przykładów momentów, w których zespół mógł zagrać lepiej.

Reprezentacja przygotowuje się także na głośną atmosferę na Twickenham. Rennie zaznaczył, że nie będzie tam tak głośno jak w Cardiff, ponieważ stadion nie ma dachu, jednak atmosfera i tak będzie głośna. Jako jeden z wariantów przygotowań zespół rozważa ustawienie głośników wokół boiska treningowego.

W meczu z Anglią Nowozelandczycy nie będą mogli liczyć na Quinna Tupaeę, którego odesłano do domu, by wracał do zdrowia po złamaniu kciuka. Prawdopodobnie w środku boiska obok Jordiego Barretta zagra Anton Lienert-Brown. Rennie ma również nadzieję, że skrzydłowy Will Jordan będzie mógł wyjść na boisko: według trenera trenuje on bez problemów na około 80% możliwości.

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