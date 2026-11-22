Trener reprezentacji Nowej Zelandii w rugby Dave Rennie powiedział, że bierze na siebie odpowiedzialność za porażkę zespołu z Anglią na stadionie Twickenham w Londynie w Anglii. Dla All Blacks była to piąta porażka w 2026 roku — dopiero trzeci raz w historii drużyna przegrała tyle meczów w jednym roku kalendarzowym.

Rennie przyznał, że występ był słaby

Po meczu Rennie powiedział, że jego zespół był „bardzo daleko” od poziomu Anglików. Porównał to spotkanie z poprzednim, w którym Nowa Zelandia niespodziewanie przegrała z Walią po raz pierwszy od 73 lat. Wówczas trener stwierdził, że drużyna „zawiodła swój kraj”, a występ przeciwko Anglii określił jako jeszcze gorszy.

„Jeśli spojrzeć na ubiegły tydzień, brakowało nam jedynie wykończenia akcji. Poza tym pokazaliśmy dużo dobrego rugby, ale dzisiaj byliśmy bardzo daleko od rywala” — powiedział Rennie, jak podaje The Japan Times.

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Presja przed ostatnim meczem roku

Nowej Zelandii pozostał jeden mecz w 2026 roku. Renniego zapytano o presję na nim oraz o podobieństwa do jego poprzednika Scotta Robertsona: w ubiegłym roku na Twickenham zakończyły się nadzieje All Blacks na Wielkiego Szlema, a Robertson poprowadził potem zespół już tylko w jednym meczu i opuścił stanowisko.

Rennie odpowiedział, że główny trener odpowiada za wszystkie wyniki, i przyznał, że odegrał znaczącą rolę w niepowodzeniu. Jednocześnie wyraził przekonanie, że zespół zdoła się zebrać na ostatni mecz roku, ponieważ zawodnicy są „niezwykle rozczarowani” i będą chcieli naprawić sytuację.

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