Główny trener reprezentacji RPA w rugby Rassie Erasmus po porażce zespołu z Irlandią w Dublinie w Irlandii poinformował, że w niedzielę poprowadzi wspólne oglądanie online finału Nations Championship przeciwko Francji na Twickenham. Nastąpi to dwa tygodnie po tym, jak World Rugby zawiesiło go na sześć meczów i zakazało mu jakiejkolwiek aktywności w dniu meczu.

Jak informuje Sky Sports News, Erasmus prowadził już wspólne oglądanie online podczas porażki RPA z Irlandią 17:20. Przebywał w hotelu zespołu i przez znaczną część transmisji miał wyciszony dźwięk, jednak widziano go w słuchawkach: trener rozmawiał z niezidentyfikowaną osobą i zasłaniał usta.

Sztab RPA zaprzeczył kontaktowi

Asystenci Erasmusa odrzucili sugestie, że przekazywał on wiadomości sztabowi szkoleniowemu podczas meczu z Irlandią. Asystent Felix Jones powiedział, że zespół był zajęty meczem testowym i nie wiedział, czy Erasmus do kogoś dzwonił lub przekazywał informacje. Inny asystent, Mzwandile Stick, stwierdził, że trenerzy byli skupieni na grze.

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Sankcja wobec Erasmusa była jednym z głównych tematów przed meczem na stadionie Aviva. Wspólne oglądanie online mogłoby zostać uznane za możliwe naruszenie zasad World Rugby, gdyby zarejestrowano, że Erasmus krytykował decyzje sędziowskie lub komunikował się z zawodnikami albo członkami sztabu szkoleniowego.

Sankcja i awans do finału

World Rugby zawiesiło 54-letniego Erasmusa po tym, jak podważył możliwość ustawiania meczów i manipulacji w rugby po porażce RPA z Francją w Paryżu. Pytał również, dlaczego kilka szarż, które uznał za szarże typu hip-drop, pozostało bez kary.

Mimo porażki w Dublinie RPA awansowała do finału Nations Championship dzięki bonusowemu punktowi za porażkę. Irlandia, która odniosła piąte zwycięstwo w sześciu meczach turnieju, zagra z Australią w meczu o trzecie miejsce.

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