W Manchesterze, w Wielkiej Brytanii, trener Mauricio Pochettino miał, według doniesień mediów, osiągnąć porozumienie w sprawie kontraktu z angielskim klubem Manchester United. Jak podaje Interia Sport, w środę napisali o tym dziennikarz Marca Matteo Moretto oraz Samuel Luckhurst z The Sun.

Możliwe odejście z reprezentacji USA

Pochettino objął reprezentację USA we wrześniu 2024 roku. Na mistrzostwach świata w 2026 roku zespół dotarł do 1/8 finału. Dwa tygodnie po zakończeniu turnieju argentyński szkoleniowiec przedłużył umowę, jednak zachował możliwość wcześniejszego odejścia.

Według informacji Luckhursta Manchester United praktycznie zakończył formalności związane z kontraktem Pochettino. Klub, według jego danych, musi jeszcze zdecydować, kiedy zapłacić Federacji Piłkarskiej USA 7,4 mln funtów za przedterminowe rozwiązanie umowy z trenerem.

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Możliwe zmiany w Manchesterze United

W materiale podano również, że Michael Carrick i jego sztab szkoleniowy mogą zostać zwolnieni w czwartek. Szacunkowy koszt takiej decyzji wyniesie około 5 mln funtów. W przypadku zatrudnienia Pochettino wydatki Manchesteru United na zwalnianie trenerów po erze Alexa Fergusona, czyli od sezonu 2013/14, mogą przekroczyć 100 mln funtów.

Dziennikarze The New York Times Paul Tenorio, Henry Bushnell i Tom Bogert poinformowali, że Federacja Piłkarska USA może rozważać Pepa Guardiolę jako głównego kandydata na następcę Pochettino. Jednocześnie zaznaczyli, że pozyskanie Guardioli nie będzie łatwe, w szczególności ze względu na jego niedawną odmowę objęcia reprezentacji Włoch.

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