W Wielkiej Brytanii duński trener Thomas Frank wstępnie uzgodnił warunki kontraktu z Crystal Palace i ma zostać nowym głównym trenerem klubu. Poinformował o tym Sky Sports News.

Oczekuje się, że nominacja zostanie ogłoszona w ciągu najbliższych 24–48 godzin. Frank ma przybyć do Londynu w tym tygodniu, aby sfinalizować przejście.

Zastąpi Pierre'a Sage'a

Frank zastąpi Pierre'a Sage'a, który został zwolniony 12 listopada po siódmej porażce zespołu w lidze w tym sezonie — z Liverpoolem. Crystal Palace rozważał latem także innych kandydatów, wśród których byli Frank Lampard, Sean Dyche, Vítor Pereira, Kim Hellberg, Vítor Matos, Tony Popovic, Jens Berthel Askou i Ole Werner.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doświadczenie Franka

Frank pracował z Brentford w latach 2018–2025. Wprowadził zespół do Premier League i pomógł mu umocnić się w najwyższej klasie rozgrywkowej, w tym zająć dziewiąte miejsce w 2023 roku.

W ubiegłym sezonie trener objął Tottenham, zastępując Ange'a Postecoglou, jednak został zwolniony mniej niż osiem miesięcy później. Wówczas zespół zajmował 16. miejsce, mając pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

Crystal Palace obecnie zamyka tabelę Premier League z siedmioma punktami i traci dwa punkty do bezpiecznej strefy. Następny mecz ligowy zespół rozegra 21 listopada na wyjeździe z Coventry, które zajmuje 17. pozycję.

Czytaj nas na