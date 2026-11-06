Tymczasowy główny trener polskiego Śląska Wrocław Toni Golem oświadczył, że może pozostać w klubie wyłącznie na stanowisku głównego trenera. Jeśli prezes klubu podejmie inną decyzję, Golem opuści zespół i nie wróci do pracy jako asystent, informuje Interia Sport.

Zmiana trenera po serii niepowodzeń

Golem objął zespół po tym, jak Ante Šimundža opuścił stanowisko trenera. Stało się to po porażce Śląska z Radomiakiem 1:3. Wcześniej wrocławski klub przegrał także z Odrą Opole w Pucharze Polski.

Po 13 kolejkach polskiej Ekstraklasy Śląsk ma dziewięć punktów: dwa zwycięstwa, trzy remisy i osiem porażek. Zespół znajduje się w strefie spadkowej.

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Warunek Toniego Golema

Według Golema, dzień po meczu z Radomiakiem prezes poprosił go o poprowadzenie zespołu w spotkaniu z Piastem Gliwice. Zgodził się, między innymi ze względu na niemal dwuletnią pracę w klubie, i omówił sytuację z Šimundžą.

Golem zaznaczył, że widział w mediach informacje o możliwości dalszej pracy na stanowisku głównego trenera, jednak ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jednocześnie podkreślił, że nie rozważa pracy w Śląsku w innej roli.

Najbliższy mecz Śląsk rozegra w sobotę, 7 listopada, przeciwko Piastowi. Początek spotkania zaplanowano na 14:45.

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