W Argentynie Lionel Scaloni przedłużył kontrakt na stanowisku selekcjonera narodowej reprezentacji piłkarskiej do mistrzostw świata w 2030 roku. Potwierdziła to Argentyńska Federacja Piłkarska (AFA).

Nowa umowa z reprezentacją

O przedłużeniu kontraktu Scaloniego na konferencji prasowej poinformował prezes AFA Claudio Tapia. Według Buenos Aires Times, zgodnie z nową umową trener będzie prowadził argentyńską drużynę do MŚ 2030.

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Osiągnięcia Scaloniego

Scaloni poprowadził reprezentację Argentyny do zwycięstwa na mistrzostwach świata w 2022 roku w Katarze. W tym roku argentyńska drużyna pod jego kierownictwem również dotarła do finału mistrzostw świata w Ameryce Północnej.

Według Tapii, gdy wygaśnie nowy kontrakt, Scaloni będzie argentyńskim trenerem z największą liczbą mistrzostw świata w karierze. Publikacja zaznacza również, że szkoleniowiec zgodził się prowadzić drużynę w okresie po Lionelu Messim.

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