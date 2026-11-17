Trener reprezentacji Niemiec Jürgen Klopp stwierdził, że prezydent FIFA Gianni Infantino powinien zostać zastąpiony. Zdaniem Kloppa pod kierownictwem Infantino światowy organ zarządzający piłką nożną działa gorzej niż za jego poprzednika Seppa Blattera.

Oświadczenie Kloppa

Jak informuje Cyprus Mail, Klopp wystąpił na konferencji prasowej dzień przed zwycięstwem Niemiec nad Holandią 5:0 w Lidze Narodów. „Opinia jest jednomyślna: zmiany byłyby stosowne. Nie sądziłem, że po Seppie Blatterze może być gorzej, ale komuś się to udało” — powiedział.

Według trenera, jeśli Infantino opuści stanowisko, kolejny prezydent organizacji mógłby poradzić sobie lepiej. Klopp dodał, że w piłce nożnej są ludzie, którym zależy na jej przyszłości i którzy nie mają z tym związanego interesu finansowego. Jego zdaniem wybór jednego z nich na prezydenta FIFA byłby korzystny.

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Kontekst kierownictwa FIFA

Infantino został wybrany prezydentem FIFA w 2016 roku po tym, jak kadencja Blattera zakończyła się w cieniu skandalu korupcyjnego. Blatter został później uniewinniony w szwajcarskiej sprawie karnej dotyczącej płatności 2 milionów franków szwajcarskich na rzecz byłego prezydenta UEFA Michela Platiniego.

Infantino zamierza ubiegać się o reelekcję w marcu 2027 roku i oświadczył, że pozostanie na stanowisku. W lipcu był krytykowany po nieudanej próbie pozyskania prywatnych inwestorów do nowej komercyjnej struktury FIFA, która miała posiadać prawa związane z rozgrywkami, w tym z mistrzostwami świata.

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