Główny trener reprezentacji Republiki Południowej Afryki w rugby Rassie Erasmus po porażce z Francją 19:21 oświadczył, że bezczynność wideoreferenta podczas możliwych naruszeń przepisów mogła wpłynąć na wynik meczu. Informuje o tym The Guardian.

Zastrzeżenia wobec wideoreferenta

Erasmus twierdzi, że francuscy rugbyści wykonali 17 nielegalnych szarż typu hip-drop, lecz sędziowie na boisku oraz telewizyjny sędzia meczowy, czyli wideoreferent, nie zareagowali na te sytuacje.

Według trenera, jeśli wideoreferent nie zauważył możliwych naruszeń, może to świadczyć o problemie z technologią. Jeśli natomiast je widział, ale zdecydował się nie interweniować, Erasmus postawił pytanie, czy nie oznacza to manipulowania grą lub jej wynikiem. Jednocześnie podkreślił, że nie wysuwa oskarżeń wobec sędziów.

Trener przyznał również, że World Rugby dąży do ograniczenia interwencji wideoreferenta, aby nie przerywać przebiegu meczu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Mecz z Irlandią i wcześniejsze sankcje

Erasmus wygłosił te oświadczenia przed testowym meczem RPA z Irlandią w Dublinie. Na tej samej konferencji prasowej zasugerował, że irlandzki łącznik ataku Sam Prendergast będzie mógł zagrać, choć po meczu z Fidżi został skierowany do postępowania dyscyplinarnego w związku z możliwą nielegalną szarżą typu hip-drop.

World Rugby nie skomentowała publicznie wypowiedzi Erasmusa. Organizacja zazwyczaj nie wypowiada się na temat potencjalnych spraw dyscyplinarnych przed podjęciem decyzji o wszczęciu formalnego dochodzenia.

W 2021 roku Erasmus został zawieszony w rugby na dwa miesiące oraz otrzymał zakaz udziału w meczach reprezentacji RPA przez 10 miesięcy za komentarze o sędziach w mediach społecznościowych. W następnym roku World Rugby wykluczyła go z udziału w dwóch meczach reprezentacji po analizie krytycznych wpisów o sędziach.

Czytaj nas na