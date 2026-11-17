Główny trener reprezentacji RPA w rugby Rassie Erasmus został zawieszony na sześć meczów po swoich komentarzach na temat sędziów w spotkaniu z Francją, które drużyna RPA przegrała 19:21. O decyzji 17 listopada poinformowała Channel NewsAsia, powołując się na World Rugby.

Komentarze po meczu z Francją

Po meczu w ramach Championship of Nations Erasmus mówił o możliwym „manipulowaniu grą” i twierdził, że sędziowie nie zareagowali na 17 szarż francuskich rugbystów z upadkiem na kolano. Trener zakwestionował również działania telewizyjnego sędziego meczowego, sugerując, że albo nie zauważył on tych sytuacji z powodu problemów technicznych, albo postanowił nie interweniować.

Ponadto Erasmus oświadczył, że wobec jego drużyny może być stosowane inne podejście w kwestiach dyscyplinarnych niż wobec zespołów z półkuli północnej.

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Warunki zawieszenia

Według World Rugby zawieszenie obejmuje każdy udział Erasmusa w meczach: pracę trenerską, wejście na stadion lub do loży trenerskiej, komunikowanie się z sędziami oraz wykonywanie obowiązków medialnych.

Jeśli odwołanie nie zmieni decyzji, Erasmus opuści mecz z Irlandią, finałowy weekend Championship of Nations oraz pierwsze cztery mecze reprezentacji RPA w 2027 roku. Południowoafrykańska federacja rugby SA Rugby poinformowała, że trener zwróci się o pełne przesłuchanie w sprawie naruszenia, aby wyjaśnić kontekst swoich wypowiedzi i zapewnić komisję, że nie zamierzał przypisywać sędziom ukrytych motywów.

W World Rugby podkreślono, że zespoły mają ustalone procedury zgłaszania kwestii sędziowania przed i po meczach, a zaskarżenie decyzji nie jest równoznaczne z podważaniem uczciwości sędziego. W 2021 roku Erasmus został już zawieszony w jakimkolwiek udziale w rugby na dwa miesiące oraz w pracy z reprezentacją RPA w dniach meczowych na dziesięć i pół miesiąca po krytyce australijskiego sędziego Nica Berry’ego.

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