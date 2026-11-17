Trenerka reprezentacji Anglii kobiet Sarina Wiegman po raz pierwszy powołała do kadry narodowej napastniczkę Isobel Goodwin i bramkarkę Katie Cox na dwa barażowe mecze kwalifikacji do mistrzostw świata 2027 przeciwko Ukrainie. Obie piłkarki wcześniej nie otrzymały powołania do seniorskiej reprezentacji, informuje The Guardian.

Stawka na młode zawodniczki

Wiegman oświadczyła, że potencjał młodych piłkarek reprezentacji był jednym z czynników jej decyzji o przedłużeniu kontraktu do końca Euro 2029. Według niej w zespole pojawiają się zawodniczki o dużym potencjale, które mogą osiągnąć światowy poziom. Trenerka dodała, że ma nadzieję przyczynić się do ich rozwoju podczas zgrupowań, choć jego większa część odbywa się w klubach.

W liczącej 25 piłkarek kadrze znalazło się 10 zawodniczek, które mają mniej niż 10 występów w reprezentacji Anglii.

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Goodwin i Cox w kadrze

23-letnia Goodwin występuje w London City Lionesses. W niedzielnym meczu z Arsenalem, który Wiegman oglądała na stadionie Emirates, zdobyła bramkę. Trenerka podkreśliła szybkość napastniczki, jej grę głową oraz umiejętność zdobywania goli, dodając, że piłkarka nadal się rozwija.

20-letnia Cox należy do Chelsea, a na zasadzie wypożyczenia gra w Nottingham Forest w drugiej lidze angielskich rozgrywek kobiecych. Wiegman nie mogła liczyć na kilka kontuzjowanych piłkarek, w tym Lauren James i Alex Greenwood. Anglia rozegra pierwszy mecz z Ukrainą 1 grudnia na neutralnym boisku w Hiszpanii, a cztery dni później zespoły zagrają na Wembley.

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