W Adelaide w Australii Południowoaustralijski Trybunał Cywilny i Administracyjny utrzymał w mocy zakaz pracy z dziećmi nałożony na trenera sportowego. Decyzję podjęto po rozpatrzeniu jego korespondencji z nastolatkiem na Facebooku, informuje ABC News.

Ponad 140 wiadomości

Trybunał ustalił, że mężczyzna w ciągu czterech miesięcy wysłał nastolatkowi ponad 140 wiadomości na Facebooku. W decyzji wskazano, że korespondencja ta wykazywała „niewłaściwy i nadmiernie poufały wzorzec komunikacji”.

Według trybunału trener inicjował i podtrzymywał kontakt nawet po tym, jak dziecko poprosiło go, by przestał. Korespondencja nie zawierała jawnych treści seksualnych, jednak organ zwrócił uwagę na brak właściwych granic i ukryty charakter relacji. Trybunał uznał, że same wiadomości wystarczą, aby uznać mężczyznę za niedopuszczalne ryzyko dla dzieci.

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Przegląd zakazu

Wcześniej Departament Usług Społecznych wydał mężczyźnie zawiadomienie zakazujące mu podejmowania pracy związanej z dziećmi. Trener wystąpił o ponowne rozpatrzenie tej decyzji, jednak trybunał pozostawił zakaz w mocy.

W ubiegłym roku Sąd Okręgowy Australii Południowej uniewinnił mężczyznę od zarzutu komunikowania się w celu nakłonienia dziecka do aktywności seksualnej, ponieważ domniemanego przestępstwa nie udowodniono ponad wszelką rozsądną wątpliwość. Jednocześnie trybunał zaznaczył, że trener nie zaprzeczał korespondencji i przyznał, że była niewłaściwa. Wśród innych naruszeń granic organ wymienił prośbę o dane Snapchata oraz telefon do dziecka o godzinie 22:00.

Trybunał uwzględnił również, że mężczyzna został wcześniej uznany za winnego przestępstwa związanego z nieuczciwością. Zgodził się z departamentem, że zachowanie trenera stanowiło poważne naruszenie granic zawodowych, a wiadomości nosiły cechy zachowania związanego z groomingiem. W decyzji podkreślono, że bezpieczeństwo i ochrona dzieci muszą być najwyższym priorytetem.

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