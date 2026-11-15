W Australii randomizowane badanie z udziałem 120 osób wykazało, że trening siłowy podczas przyjmowania tirzepatydu zmniejsza utratę beztłuszczowej tkanki miękkiej i sprzyja wzrostowi siły mięśniowej. O wynikach badania przeprowadzonego przez naukowców z University of Western Australia informuje Jerusalem Post.

40 tygodni obserwacji

Uczestnikami badania byli mężczyźni oraz kobiety po menopauzie w wieku od 50 do 70 lat, z otyłością lub nadwagą i chorobą współistniejącą. Nie mieli cukrzycy typu 2. Wszyscy uczestnicy otrzymywali tirzepatyd — substancję czynną leków Mounjaro i Zepbound — a także ogólne zalecenia dotyczące białka, błonnika i nawodnienia.

Przez 40 tygodni jedną grupę skierowano na trzy treningi siłowe tygodniowo, podczas gdy druga utrzymywała zwykły poziom aktywności. W obu grupach średnia utrata masy ciała wyniosła około 22 kilogramów.

Różnica w utracie tkanki

Uczestnicy wykonujący ćwiczenia oporowe stracili średnio 3,57 kilograma beztłuszczowej tkanki miękkiej. W grupie o zwykłym poziomie aktywności wskaźnik ten wyniósł 4,67 kilograma. Różnica wyniosła około 1,1 kilograma.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Siła górnej i dolnej części ciała w grupie treningowej wzrosła, natomiast w grupie o zwykłym poziomie aktywności spadła. Odnotowano to między innymi w testach wyciskania sztangi leżąc oraz prostowania kolana.

Kierownik badania, profesor Danny Green, oświadczył, że leczenie powinno wspierać sprawność fizyczną w procesie utraty masy ciała. Według niego regularne treningi siłowe wraz z terapią tirzepatydem mogą zmniejszyć utratę mięśni i zwiększyć siłę. Jednocześnie wyniki dotyczą konkretnego programu ćwiczeń i określonej grupy pacjentów, dlatego nie można ich automatycznie rozszerzać na inne leki odchudzające ani inne schematy treningowe.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature Medicine. Firma Eli Lilly dostarczyła lek, jednak według uniwersytetu nie uczestniczyła w opracowaniu, przeprowadzeniu ani ocenie badania. Kilku autorów zgłosiło otrzymanie płatności lub powiązania doradcze z firmami farmaceutycznymi lub spożywczymi.

Czytaj nas na