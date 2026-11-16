Lotniskowcowa grupa uderzeniowa na czele z USS Theodore Roosevelt weszła do strefy odpowiedzialności Centralnego Dowództwa USA na Bliskim Wschodzie. W rezultacie w regionie jednocześnie przebywają trzy amerykańskie lotniskowcowe grupy uderzeniowe — także USS George Washington i USS George H.W. Bush, informuje Jerusalem Post.

Trzy grupy lotniskowcowe w regionie

Skupienie trzech grup lotniskowcowych oznacza znaczącą obecność US Navy na Bliskim Wschodzie w obliczu napięć z Iranem. Gazeta zaznacza, że podobne rozmieszczenie miało miejsce w kwietniu: wówczas trzy amerykańskie lotniskowce jednocześnie działały w regionie po raz pierwszy od początku wojny w Iraku w 2003 roku.

Obecnie nie wiadomo, jak długo wszystkie trzy grupy uderzeniowe pozostaną w strefie odpowiedzialności Centralnego Dowództwa USA. USS Theodore Roosevelt miał według wcześniejszych oczekiwań zastąpić jeden z dwóch lotniskowców, które już tam przebywały, jednak amerykańscy urzędnicy dopuścili możliwość, że wszystkie trzy pozostaną w razie potrzeby.

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Sytuacja wokół Iranu

Według gazety prezydent USA Donald Trump rozważa dalsze działania w wojnie z Iranem. Poinformował starszych doradców, że może powstrzymać się od nowych uderzeń, jeśli Iran lub wspierani przez Teheran Huti nie będą atakować amerykańskich interesów. Następca tronu Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan wezwali Trumpa do uniknięcia nowej fali eskalacji militarnej.

Jak informuje Reuters, izraelscy urzędnicy nadal przekonują Waszyngton, aby rozważył wznowienie zakrojonych na szeroką skalę operacji wojskowych przeciwko Iranowi. The Wall Street Journal podał, że amerykańskie służby wywiadowcze szacują pozostały irański arsenał rakietowy na 1 500–2 500 rakiet. Według urzędników ocena ta ma niski poziom wiarygodności ze względu na trudność w ustaleniu liczby rakiet nadających się do użycia lub przechowywanych w zapasach.

Podróż Trumpa do Azji

Trump ma udać się do Azji, gdzie po spotkaniach z przywódcami krajów Azji Południowo-Wschodniej w Manili odwiedzi Chiny. W Shenzhen planuje wziąć udział w szczycie APEC, odbyć spotkanie dwustronne i roboczy lunch z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Pod koniec wizyty oczekiwane jest także trójstronne spotkanie Trumpa, Xi i prezydenta Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — Władimira Putina. Biały Dom potwierdził, że wśród tematów rozmów będą Iran oraz możliwość redukcji arsenałów nuklearnych trzech państw.

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