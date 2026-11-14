W Moskwie, w Rosji, Galeria Tretiakowska odwołała pokaz filmu dokumentalnego „Nie poznajemy się” o nastolatkach z alternatywnych subkultur, którzy spotykają się w rejonie Kitaj-gorodu. Jak podaje Meduza, poinformował o tym krytyk filmowy Kiryłł Artamonow, kurator programu filmowego galerii „Horyzonty życia codziennego”.

Pokaz odłożono na czas nieokreślony

Seans był zaplanowany na 14 listopada. Według Artamonowa został przełożony na czas nieokreślony. Kanał Telegram Kino v Tretyakovke, który relacjonuje program filmowy galerii, poinformował, że powodem było zwiększone obciążenie służb technicznych i gospodarczych z powodu kompletu publiczności na wystawie „Leon Bakst”.

O czym jest film dokumentalny

Reżyserką filmu jest Julia Guśkowa. Po raz pierwszy zaprezentowano go na festiwalu Beat Film Festival w czerwcu 2026 roku. Jego bohaterem jest 17-letni Gleb, który przyjeżdża do Kitaj-gorodu i od razu dołącza do grupy przedstawicieli alternatywnych subkultur z farbowanymi włosami, markowymi ubraniami i tatuażami.

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Z opisu filmu wynika, że bohaterowie szukają przyjaciół i rozrywki, a także rozmawiają o znajomościach i planach na dorosłe życie.

Zatrzymania w pobliżu Kitaj-gorodu

Wieczorem 7 listopada w pobliżu stacji metra „Kitaj-gorod” doszło do masowych zatrzymań. Młodzi ludzie z alternatywnych subkultur spotykają się w tej okolicy drugi rok z rzędu. Liczbę zatrzymanych w pobliżu parku „Gorka”, gdzie zwykle spotykają się nastolatki, szacowano na 150–200 osób.

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