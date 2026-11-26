W Stanach Zjednoczonych HBO potwierdziło, że trzeci sezon dramatu medycznego „The Pitt” wystartuje 7 stycznia 2027 roku. O dacie premiery informuje NME, powołując się na krótki teaser serialu.

15 odcinków co tydzień

Nowy sezon będzie składał się z 15 odcinków, które będą emitowane co tydzień. Emisja finałowego odcinka jest oczekiwana 15 kwietnia 2027 roku. W Wielkiej Brytanii trzeci sezon również ma być dostępny w styczniu 2027 roku po uruchomieniu HBO Max.

Do obsady powrócą Noah Wyle w roli doktora Michaela „Robby’ego” Robinavitcha, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez, Ayesha Harris, Sepideh Moafi oraz Shawn Hatosy. Supriya Ganesh, która w pierwszych dwóch sezonach grała starszą rezydentkę Samirę Mohan, nie pojawi się w kontynuacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Akcja będzie rozgrywać się w listopadzie 2026 roku

Według Wyle’a wydarzenia sezonu będą rozgrywać się 12 listopada 2026 roku. Serial poruszy kwestię oczekiwanych zmian w ubezpieczeniach medycznych związanych z ustawą Donalda Trumpa One Big Beautiful Bill, które, jak powiedział aktor, są spodziewane w styczniu.

Wyle powiedział również, że fabuła odniesie się do tematu obozowiska osób bezdomnych w pobliżu szpitala. W oficjalnym opisie „The Pitt” określono jako realistyczne spojrzenie na wyzwania, z którymi mierzą się amerykańscy pracownicy ochrony zdrowia, przedstawione poprzez historie personelu nowoczesnego szpitala w Pittsburghu.

Czytaj nas na