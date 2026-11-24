JPMorgan, HSBC i StoneX w Londynie, w Wielkiej Brytanii, po raz pierwszy przeprowadziły transakcje dotyczące cyfrowej ułamkowej własności fizycznych sztabek złota. Banki przetestowały mechanizm umożliwiający handel udziałami w sztabkach i wykorzystywanie ich jako zabezpieczenia bez fizycznego przemieszczania metalu ze skarbców. Poinformował o tym CoinDesk.

Handel udziałami w sztabkach

Transakcje odbyły się w ubiegłym tygodniu z wykorzystaniem systemu opracowanego przez Światową Radę Złota (World Gold Council, WGC). Mechanizm nosi nazwę pooled gold interests i przewiduje cyfrową ułamkową własność sztabek złota przechowywanych w skarbcach.

Według dyrektora generalnego WGC Davida Taita wiodące instytucje po raz pierwszy przeprowadziły rzeczywiste transakcje przekazywania, rozliczania i wykorzystywania ułamkowej własności fizycznego złota jako zabezpieczenia. Banki nie ujawniły wartości złota będącego przedmiotem obrotu w ramach testu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Londyński rynek złota

Londyński pozagiełdowy rynek złota obsługuje codziennie transakcje o wartości ponad 180 mld dolarów. Według WGC i London Bullion Market Association, w sierpniu w londyńskich skarbcach przechowywano złoto o wartości 1,4 bln dolarów.

Większość złota w Londynie jest przedmiotem obrotu poprzez kontrakty na złoto niealokowane: nabywcy nie posiadają konkretnych sztabek, a ich aktywa mogą być zagrożone w przypadku bankructwa banku powierniczego. Nowy system jest na razie na etapie testów: WGC nie określiła jeszcze ostatecznych zasad zarządzania nim ani terminów szerszego uruchomienia.

Test może pomóc Londynowi konkurować z rynkami azjatyckimi. Historycznie miasto odpowiadało za około 70% światowego handlu złotem według wartości nominalnej, choć szacunek ten sporządzono przed ostatnim wzrostem rynków azjatyckich. W lipcu Hongkong wraz z Szanghajską Giełdą Złota rozpoczął testy własnego systemu rozliczeń i rozrachunku transakcji złotem.

Czytaj nas na