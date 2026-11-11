Przedstawiciele Sudanu, Somalii i Indonezji przyjęli kolejną grupę swoich obywateli z obozu Roj w północno-wschodniej syryjskiej prowincji Hasaka. W obozie przebywają kobiety i dzieci z rodzin bojowników organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie.

Jak informuje Asharq Al-Awsat, przekazanie odbyło się trzy dni temu podczas wizyty zagranicznych przedstawicieli, którym towarzyszyli syryjscy urzędnicy oraz funkcjonariusze Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mieszkaniec Hasaki Ibrahim al-Halabi powiedział gazecie, że delegacja spotkała się również z kobietami mieszkającymi w obozie.

Ile osób przekazano

Według al-Halabiego w ostatniej grupie znalazło się 12 Indonezyjek z dziećmi, 30 Somalijek oraz od trzech do dziewięciu obywatelek Sudanu. Grupy obywateli Sudanu, Somalii i Indonezji były repatriowane z Roj już wcześniej — począwszy od 2022 roku.

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W obozie Roj, położonym na dalekim północnym wschodzie prowincji Hasaka, mieszka około 2200 kobiet i dzieci w 750 namiotach. Wśród mieszkańców są obywatele Turcji, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Australii, Indonezji, Sudanu, Somalii i Tunezji.

Problem podwójnego obywatelstwa

Al-Halabi zaznaczył, że repatriację komplikuje posiadanie podwójnego obywatelstwa. W szczególności chodzi o kobiety posiadające obywatelstwo sudańsko-brytyjskie i somalijsko-brytyjskie. Niektóre z nich odmówiły przekazania władzom Sudanu, domagając się przekazania przedstawicielom Wielkiej Brytanii.

Według rozmówcy gazety syryjskie Siły Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ostatnim czasie kilkakrotnie wchodziły do obozu, a jego mieszkańców z Australii, Sudanu, Somalii, Indonezji, a także Trynidadu i Tobago wywożono stamtąd. Aktywiści na północy Syrii jednocześnie nie wiedzą, kiedy Roj może zostać zamknięty i dokąd zostaną później przeniesieni jego mieszkańcy.

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