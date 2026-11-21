Australia, Kanada i Nowa Zelandia podczas wydarzeń Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Chinach potępiły rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie. Jak podaje Anadolu Agency, we wspólnym oświadczeniu kraje wezwały Federację Rosyjską — państwo-agresora — do wyrażenia zgody na trwałe i bezwarunkowe zawieszenie broni oraz natychmiastowego zakończenia wojny.

Potępienie agresji

Oświadczenie opublikowała kanadyjska instytucja rządowa Global Affairs Canada. Trzy państwa stwierdziły w nim, że niemal pięć lat po rozpoczęciu niesprowokowanej, nielegalnej i nieuzasadnionej inwazji Rosji na Ukrainę stanowczo potępiają jej trwającą agresję.

Australia, Kanada i Nowa Zelandia oświadczyły również, że Rosja nasiliła wojnę w 2026 roku, co spowodowało cierpienie ludzi oraz znaczne zniszczenia infrastruktury cywilnej w Ukrainie. Ich zdaniem wojna istotnie wpływa na globalne bezpieczeństwo i pokój, w tym w regionie Indo-Pacyfiku.

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Konsekwencje dla żywności i energetyki

Kraje zaznaczyły, że działania Rosji i ich globalne konsekwencje gospodarcze, w szczególności dla bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego, są sprzeczne z wizją Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku jako otwartej, dynamicznej, odpornej i pokojowej wspólnoty.

Autorzy oświadczenia wyrazili poparcie dla wszelkich autentycznych wysiłków ukierunkowanych na osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy. Dokument opublikowano po spotkaniu ministerialnym Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, które odbyło się online 3 listopada, oraz spotkaniu liderów gospodarczych 18–19 listopada w chińskim Shenzhen.

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