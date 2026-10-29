W Tokio Liberalno-Demokratyczna Partia Japonii, Japońska Partia Innowacji oraz Demokratyczna Partia dla Ludu uzgodniły plan zmniejszenia o 31 liczby mandatów w Izbie Reprezentantów obsadzanych w systemie proporcjonalnym. Porozumienie zakończyło spór między koalicją rządzącą a opozycyjną Demokratyczną Partią dla Ludu dotyczący liczby mandatów, które miały zostać zlikwidowane, informuje The Japan Times.

Projekt ustawy ma zostać przyjęty do 12 grudnia

Trzy partie mają większość parlamentarną i planują wnieść oraz przyjąć odpowiedni projekt ustawy przed zakończeniem obecnej sesji parlamentu, zaplanowanym na 12 grudnia. Sekretarze generalni partii osiągnęli porozumienie po negocjacjach i kompromisowym rozwiązaniu zaproponowanym przez Partię Liberalno-Demokratyczną.

Zgodnie z tym rozwiązaniem Japońska Partia Innowacji zgodziła się na redukcję o 14 mandatów mniejszą, niż żądała, podczas gdy Demokratyczna Partia dla Ludu zgodziła się zredukować o 12 mandatów więcej, niż proponowała. Sekretarz generalny Demokratycznej Partii dla Ludu Kazuya Shimba oświadczył, że porozumienie udało się osiągnąć dzięki uwzględnieniu stanowiska jego ugrupowania.

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Kompromis w sprawie reformy wyborczej

Zastępca lidera Demokratycznej Partii dla Ludu Motohisa Furukawa nazwał przyjęcie zmienionego planu najlepszą opcją ogółem. Jak stwierdził, zmniejszenie liczby mandatów jest środkiem tymczasowym w ramach fundamentalnej reformy politycznej.

Do porozumienia włączono również zmiany zaproponowane przez Demokratyczną Partię dla Ludu: wprowadzenie systemu wspólnych list kandydatów oraz zmodyfikowanego sposobu podziału mandatów proporcjonalnych, korzystniejszego dla mniejszych partii. W ubiegłym roku redukcja o około 45 mandatów, czyli o 10%, była warunkiem wejścia Japońskiej Partii Innowacji do koalicji z Partią Liberalno-Demokratyczną. Propozycja ta nie miała jednak poparcia opozycji i wywołała obawy wewnątrz Partii Liberalno-Demokratycznej.

Współlider Japońskiej Partii Innowacji Fumitake Fujita przyznał, że redukcja o 31 mandatów nie odpowiada celowi jego partii. Jednocześnie zaznaczył, że koalicja nie ma większości w izbie wyższej parlamentu, dlatego dla poparcia inicjatywy ustawodawczej konieczny był kompromis z opozycją.

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