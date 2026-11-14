Brytyjska triathlonistka Georgia Taylor-Brown wygrała przedostatnią rundę kobiecej serii T100 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Było to jej drugie zwycięstwo w sezonie i czwarta runda kampanii.

Taylor-Brown pokonała dystans w czasie 3 godzin 35 minut i 19 sekund. Objęła prowadzenie nieco mniej niż 4 km po rozpoczęciu etapu biegowego i wypracowała około 30 sekund przewagi. Na mecie Brytyjka wyprzedziła Nowozelandkę Nicole van der Kaay o 10 sekund, informuje BBC Sport.

Przewaga przed finałem

Szwajcarka Julie Derron zajęła trzecie miejsce, tracąc do zwyciężczyni 2 minuty i 7 sekund. Przed wielkim finałem w Dosze w Katarze, który odbędzie się w przyszłym miesiącu, Taylor-Brown ma sześć punktów przewagi nad Derron w klasyfikacji generalnej.

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32-letnia zawodniczka z Manchesteru dąży do zdobycia swojego pierwszego tytułu mistrzyni T100. Wcześniej w tym sezonie wygrała rundę w Pampelunie w Hiszpanii w maju i zajęła trzecie miejsce w Vancouver w Kanadzie w sierpniu.

Wyniki innych Brytyjek

Mistrzyni serii z 2025 roku Kate Waugh zajęła w Dubaju dziewiąte miejsce, wyprzedzając rodaczkę Lizzie Rayner. Waugh opuściła pierwsze dwie rundy sezonu z powodu kontuzji łydki i przed finałem zajmuje ósme miejsce w klasyfikacji generalnej.

Zawody T100 obejmują 2 km pływania, 80 km jazdy na rowerze i 18 km biegu.

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