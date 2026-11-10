Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza z siedzibą w Hamburgu we wtorek rozpoczyna rozpatrywanie skargi Argentyny dotyczącej brytyjskiego projektu naftowego na północ od Falklandów. Prezydent Argentyny Javier Milei nazywa odwierty nielegalnymi w obliczu odnowionego sporu z Wielką Brytanią o kontrolę nad wyspami, informuje OilPrice.

Projekt Sea Lion

Złoże Sea Lion jest rozwijane przez Navitas Petroleum Development and Production Ltd (NPDP), brytyjską spółkę zależną należącą w całości do izraelskiej Navitas Petroleum, oraz jej brytyjskiego partnera Rockhopper Exploration.

Wcześniej w tym roku spółki podjęły ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie Sea Lion Northern Development. Oznacza to, że zapewniono niezbędne pozwolenia i finansowanie do pełnoskalowej realizacji projektu. Według Navitas Petroleum rozpoczęcie wydobycia pierwszej ropy planowane jest na marzec 2028 roku.

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Stanowiska stron

Argentyna zwróciła się do trybunału w październiku po kilku miesiącach napięć wokół Falklandów i projektu naftowego. Trybunał może wydawać prawnie wiążące decyzje w sporach morskich.

Rzecznik brytyjskiego premiera powiedział The Independent, że Wielka Brytania w pełni uczestniczy w postępowaniu na podstawie Konwencji ONZ o prawie morza i przedstawi swoje stanowisko w sprawie argentyńskiego wniosku o środki tymczasowe. Według niego rozprawy nie dotyczą suwerenności nad Falklandami.

Wielka Brytania kontroluje wyspy od 1833 roku, podczas gdy Argentyna od dawna zgłasza roszczenia do archipelagu, który nazywa Wyspami Malwińskimi. W 1982 roku kraje prowadziły krótką wojnę o te terytoria. Mieszkańcy Falklandów wcześniej zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za zachowaniem statusu Brytyjskiego Terytorium Zamorskiego.

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