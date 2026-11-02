W Queensland w Australii Trybunał Cywilny i Administracyjny nakazał Marii Gurley przemalowanie dachu jej domu szeregowego w kompleksie Fernbrook na przedmieściach The Gap. Na własny koszt ma ona w ciągu trzech miesięcy zmienić odcień heritage red na Nutech coral, informuje ABC News.

Apelację oddalono

Spór między Gurley a organem zarządzającym kompleksem mieszkaniowym trwał trzy lata. W marcu 2023 roku właścicielka pomalowała dach na odcień heritage red zamiast Nutech coral.

Organ zarządzający zwrócił się do Biura Komisarza ds. Zarządzania Budynkami Wielomieszkaniowymi i Wspólnotami o rozstrzygnięcie sporu. Komisarz uznał wymóg przemalowania dachu za uzasadniony, ponieważ jego kolor rażąco różnił się od dachów innych domów w kompleksie.

Gurley zaskarżyła tę decyzję do trybunału, jednak starszy członek QCAT Richard Oliver utrzymał ustalenie w mocy. Zaznaczył, że musiał ocenić zasadność decyzji organu zarządzającego, a wniosek o istotnej różnicy między dachem a pozostałymi pokryciami dachowymi był uzasadniony.

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Skargi mieszkańców

Członkini komitetu Fernbrook Jill Ellsworth powiedziała trybunałowi, że dach naruszył wizualną harmonię okolicy. W pismach sąsiedzi określali go jako rażący, zakłócający znany wygląd i obcy. Jedna z sąsiadek wyraziła również opinię, że działania Gurley mogą stanowić zagrożenie dla inwestycji innych właścicieli.

W styczniu 2023 roku Gurley zapytała organ zarządzający, jaki kolor powinna wybrać. Regulamin kompleksu nie określał konkretnego odcienia: doradzono jej wybór koloru podobnego do innych dachów. Odcień Nutech coral wskazano dopiero w październiku 2023 roku, już po skargach na pomalowany dach.

Po ogłoszeniu decyzji Gurley wyraziła rozczarowanie i powiedziała, że rozważy dalsze możliwości działania. Oświadczyła również, że żaden z sąsiadów nie przyszedł do niej osobiście ze skargami.

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