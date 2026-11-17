Apelacyjny Trybunał ds. Konkurencji w Londynie oddalił pozew przeciwko Sony opiewający na prawie 2 mld funtów szterlingów. Powodowie twierdzili, że producent PlayStation, wykorzystując dominującą pozycję, zawyżał ceny gier cyfrowych w PlayStation Store.

Pozew w imieniu użytkowników

Sprawę wniesiono w imieniu milionów użytkowników PlayStation w Wielkiej Brytanii. Sony oskarżono o nadużywanie dominującej pozycji poprzez wymóg kupowania i sprzedawania cyfrowych gier oraz dodatków do konsoli wyłącznie za pośrednictwem PlayStation Store.

Zdaniem powodów model ten powodował, że cyfrowe wersje gier kosztowały więcej niż fizyczne kopie.

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Decyzja trybunału

Sony oświadczyło, że od lat inwestowało miliardy w stworzenie zintegrowanej platformy gamingowej, która przynosi korzyści konsumentom na konkurencyjnym rynku. Firma zaznaczyła również, że podobne modele stosują Nintendo oraz Xbox firmy Microsoft.

Trybunał uznał, że pozew nie dowiódł naruszenia przez Sony prawa konkurencji, i oddalił go w całości. Rozprawa w tej sprawie rozpoczęła się w marcu. O decyzji informuje Channel NewsAsia.

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