Trybunał wyborczy Gilgit-Baltistanu w Pakistanie zawiesił mandat deputowanego przedstawiciela Pakistańskiej Partii Ludowej Attaullaha Shaha, wybranego z okręgu GBA-16 Diamer-II. Trybunał nakazał również przeprowadzenie ponownego głosowania w trzech lokalach wyborczych tego okręgu w ciągu 12 dni od 6 listopada.

Jak informuje Dawn, decyzję wydał sędzia trybunału Mushtaq Mohammad, uwzględniając wniosek Imama Malika. Malik, który kandydował jako niezależny kandydat, a później dołączył do partii Istehkam-i-Pakistan, został początkowo ogłoszony zwycięzcą czerwcowych wyborów przez komisję wyborczą.

Spór o karty do głosowania korespondencyjnego

Attaullah Shah zaskarżył tę decyzję, twierdząc, że urzędnik odpowiedzialny za organizację wyborów wydał formularz 49 bez policzenia kart do głosowania korespondencyjnego. 11 września trybunał zawiesił mandat Malika i polecił zakończyć weryfikację oraz liczenie tych kart do 16 września.

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Po weryfikacji i policzeniu kart do głosowania korespondencyjnego Komisja Wyborcza Gilgit-Baltistanu wydała zaktualizowane zbiorcze wyniki w formularzu 49. Według nich Shah uzyskał 6618 głosów i wyprzedził Malika o 13 głosów, po czym został ogłoszony wybranym kandydatem zamiast swojego rywala.

Apelacja i nowa decyzja

Malik zaskarżył decyzję trybunału do Najwyższego Sądu Apelacyjnego Gilgit-Baltistanu. 19 września sąd oddalił jego apelację, utrzymując w mocy decyzję o zawieszeniu mandatu Malika i uznaniu Shaha za wybranego kandydata.

Później Malik zakwestionował wyniki w trzech lokalach wyborczych i zwrócił się do trybunału z żądaniem przeprowadzenia tam ponownego głosowania. Trybunał uwzględnił ten wniosek, po raz drugi zawieszając mandat Shaha i polecając przewodniczącemu komisji wyborczej zorganizowanie ponownego głosowania.

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