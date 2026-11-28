Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza odrzucił żądanie Argentyny dotyczące zablokowania projektu naftowego Sea Lion w pobliżu Falklandów. Sędziowie zagłosowali za tą decyzją stosunkiem 18 do trzech głosów, informuje BBC News.

Stanowisko trybunału

Władze Argentyny domagały się wstrzymania projektu, powołując się na nierozstrzygnięty spór o suwerenność nad Falklandami, które są brytyjskim terytorium zamorskim. Wielka Brytania wielokrotnie odrzucała roszczenia Argentyny.

W sobotę przewodniczący trybunału oświadczył, że nie ma podstaw, by uznać, iż organ ma jurysdykcję w tej sprawie, ponieważ nie może orzekać w kwestiach suwerenności. Argentyna twierdziła również, że środowisko morskie spornych akwenów jest chronione przez prawo międzynarodowe.

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Złoże Sea Lion

Złoże Sea Lion znajduje się około 209 kilometrów od Falklandów i według szacunków zawiera 1,7 mld baryłek ropy. Brytyjska Rockhopper Exploration i izraelska Navitas Petroleum planują rozpocząć wydobycie na złożu w ciągu dwóch lat.

Projekt może potencjalnie przynieść znaczne dochody wyspom, które zamieszkuje około 3,5 tysiąca osób. W referendum w 2013 roku 99,8% uczestników głosowania opowiedziało się za zachowaniem statusu brytyjskiego terytorium zamorskiego, a przeciw zagłosowały trzy osoby.

W 1982 roku lądowanie sił argentyńskich na wyspach doprowadziło do 74-dniowej wojny z Wielką Brytanią. W konflikcie zginęło 255 brytyjskich żołnierzy, trzech mieszkańców wysp oraz 649 argentyńskich żołnierzy.

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