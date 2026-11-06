W Sydney w Australii organizacja TriMob została nominowana w kategorii Drużyna Roku w ramach National Aboriginal and Torres Strait Islander Sports Awards (NATSISA). Ceremonia ma odbyć się na stadionie Sydney Cricket Ground — po raz pierwszy od 2001 roku miasto będzie gospodarzem tego wydarzenia, informuje ABC News Australia.

Sport i wsparcie społeczności

TriMob założył w 2020 roku Nat Heath, przedstawiciel ludów Noongar i Martu. W dzieciństwie zdiagnozowano u niego zespół Guillaina-Barrégo, chorobę autoimmunologiczną, która atakuje układ nerwowy i powoduje paraliż. Jak powiedział Heath, lekarz przekazał mu, że po chorobie nie będzie miał dawnej wytrzymałości.

Heath później wziął udział w sześciu zawodach Ironman i wygrał mistrzostwa w swojej kategorii wiekowej. TriMob zachęca rdzenną ludność Australii do aktywności fizycznej oraz udziału w triatlonach lub maratonach. Organizacja prowadzi również program Mob the Marathon, w ramach którego uczestnicy z różnych regionów kraju przygotowują się do Maratonu w Sydney, mającego status World Major.

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Uczestniczka programu Talisha Godwin, która na początku roku dołączyła do niego bez dużego doświadczenia w przygotowaniach do maratonu, powiedziała, że wsparcie społeczności pomogło jej trenować i przygotować się do biegu.

Powrót nagrody do Sydney

Nagrodę NATSISA założył w 1986 roku zmarły aborygeński aktywista i były piłkarz na poziomie międzynarodowym Charles Perkins. Obecnie wydarzenie organizuje były zawodnik Australian Football League Nathan Lovett-Murray. Nagroda nie była przyznawana przez 20 lat, a w 2023 roku ją wznowiono; od tego czasu ceremonie odbyły się w Brisbane i Melbourne.

Główną mówczynią tegorocznej ceremonii będzie Cathy Freeman. Wśród innych kategorii nagrody znajdują się wyróżnienia za całokształt osiągnięć, sportowca roku i krajowego pioniera.

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